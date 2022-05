Valéry NGOMO

Depuis mai 2015: responsable produit en charge du développement des aciers pour appareils sous pression et gros équipements:

- l'analyse des marchés utilisant des appareils sous pression (pétrochimie,raffinage, centrales thermiques, nucléaire...)

- l'identification d'opportunités et le positionnement de nos solutions d'aciers sur les applications clés;

- la compréhension de la chaîne client (chaudronniers, EPCC, équipementiers, majors pétrolières...) pour proposer les aciers adaptés à leurs besoins.

- le suivi de l'évolution des normes en vigueur pour la fabrication des appareils à pression (ASTM, ASME, EN...)



Précédemment: Responsable Développement Produits (Aciers pour Outils) au sein du département marketing.



Mes principales missions sont:

- la définition de la stratégie et la réalisation d'études de marché;

- le pilotage de l'innovation et du support technique en coordination avec le Centre de Recherche;

- la promotion de nos solutions d'aciers à valeur ajoutée auprès des clients (moulistes, équipementiers, etc.).







Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Dynamisme

Métallurgie

Orienté résultats

Recherche

Recherche et Développement