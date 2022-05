Valéry-Pierre RICHE

De par ma formation de pharmacien, j'ai reçu les bases pluridisciplinaires nécessaires à un professionnel de santé. Afin de mieux comprendre le milieu économique, managérial et juridique dans lequel évolue le système de santé français au quotidien, je complète actuellement ma formation initiale par un M2 d'Economie et Gestion de la Santé à Paris Dauphine.



Mon objectif est de participer en tant que professionnel de la santé et spécialiste en Affaires Economiques à la construction du système de santé de demain.



Au cours de mes nombreuses expériences professionnelles ainsi que de mon implication dans le bénévolat, j'ai pu acquérir un certain nombre de compétences :

-Travail en équipe

-Ecoute

-Force de vente

-Force de proposition

-Professionnalisme

-Diriger une équipe



Je suis actuellement en recherche active d'emploi dans le domaine des Affaires Economiques au sein de l'industrie pharmaceutique pour le mois de septembre 2012, secteur médicament ou dispositif médical.



Mes compétences :

Economie

Économie de la santé

Pharmacien

Santé

Tice