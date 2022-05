Valois DOMINIQUE

Accompagnement opérationnel du changement

Développement des comportements et des compétences relationnelles dans des organisations en transformation



Prévention du stress, du burnout et des RPS



Formation - Coaching - Médiation



Une expérience terrain et une réelle connaissance des réalités de l'entreprise et de ses contraintes





Secteurs privilégiés : l’industrie, et le conseil















Mes compétences :

Développement du management

Pilotage de projets de transformation

Formation

Coaching individuel et collectif

Management de transition

Médiation