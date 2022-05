Valois VANDER-CRUYSSEN

Actuellement Ingénieur Logiciel chez SopraSteria après 2 ans chez Capgemini. J'ai obtenu mon diplôme en Master Ingénierie et Architectures des Grands Logiciels (IAGL) campus Lille1, aprés une license Informatique à Valenciennes. Ma formation s'est déroulée en contrat pro chez Maxxing pour les deux ans du master.



Ma passion pour l'informatique a débuté avec la création de jeux vidéo, me permettant d'explorer en profondeur certains langages et les technologies associées. Cette passion est lié de prés à mon intérêt pour la création graphique.



Mes différentes expériences professionnelles ont permis de consolider mes compétences aussi bien sur les aspects back que front dans plusieurs langages, plusieurs architectures, et avec de nombreux outils. Depuis mi-2017, mon rôle de Scrum Master/Team Leader m'a permis d'évoluer sur le management d'équipe.



Mes compétences :

JavaScript

PHP

CSS

C++

C Programming Language

SQL

Blender (Modelisation et animation 3D)

JasperReports

Architecture logicielle

Java EE

PostgreSQL

Eclipse

Node.js

Google Web Toolkit

HTML 5