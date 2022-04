Fabienne NOIZET

J'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur en technologie de l'information en juillet 2010, j'ai occupé les postes d'analyste, d'expert technique puis d'architecte solution.



Je m'oriente vers une carrière plutôt technique tout en étant intéressée par l'ensemble des aspects de notre métier (pilotage, conception). Actuellement spécialisée dans les échanges et le MDM, je suis également très intéressée par les problématiques de Data Quality.



J'aime apprendre de nouvelles technologies à chaque mission pour devenir rapidement référent technique de mon équipe.



J'ai fait partie d'une équipe d'expertise technique autour de la SOA et co-créatrice d'un outil de test de non-régression des flux inter-applicatifs. Je suis beaucoup intervenue autour de l'outillage du cycle de vie des projets.



J'ai eu l'occasion de travailler pour Oxylane, AG2R La Mondiale, Louis Vuitton, Auchan, ADEO, Sanofi Aventis, Arcelor, VNF et ERDF.



Consultez mon CV pour plus d'information:Array



Mes compétences :

XML

Oracle

Sterling Integrator

Java

WebMethods

Tibco

Informatica MDM

Oracle Service Bus