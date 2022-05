Valparaiso ORNELLA

Bonjour !



Je suis graphiste en free lance depuis 2 ans sur Toulouse. Ayant travaillé dans diverses agences, en alternance puis à temps complet, j'ai pu me spécialiser dans plusieurs domaines ; je conçois et créé des identités visuelles, des éditions et des packagings de toute sorte, mais aussi réalise tous les supports graphiques demandés en événementiel (signature event, invitation, signalétique etc).



Mes compétences :

Édition

Evénementiel

Graphisme

Packaging