Vandenbussche MARTINE

Titulaire d'une maîtrise de droit privé,j'ai débuté ma carrière comme juriste salariée au sein d'un cabinet d'avocat généraliste lillois.

Après cinq années d'expérience, j'ai intégré le Barreau de LILLE en 1991.



Associée au Cabinet ADEKWA, je suis responsable du secteur droit bancaire qui recouvre tant les procédures en recouvrement de créances que les procédures en responsabilité visant les établissements bancaires.

Spécialiste en procédure d'éxecution, je gère aussi toutes les procédures de saisie immobilière et le contentieux de l'exécution en général.



C'est en cette qualité que j'interviens dans le cadre de formations destinées aux clients et aux avocats.



Ces mêmes compétences m'ont amené à diriger des cours pendant deux années consécutives dans un MASTER BANQUE et FINANCE à LILLE II.



Mes compétences :

Droit

Droit bancaire

Voies d'execution

Voies d'exécution …