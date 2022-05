Vanessa AGNELLO

Récemment diplômée de mastère marketing, j'ai un an et demi d'expérience

en alternance dans le web marketing : Stratégie de communication digitale, acquisition de trafic : référencement web naturel (SEO), campagne adwords (SEA), Netlinking, gestion et animation de site internet, conception de site internet

(wordpress, woocommerce, prestashop, html, css, réalisation de maquette). J'ai également des compétences en communication d'entreprise.

Mes qualités : autonome, polyvalente, dynamique, fléxible, rigoureuse, ouverte d'esprit



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word

Stratégie digitale

Mailchimp

Marketing stratégique

Adobe Dreamweaver CS6

Wordpress

Prestashop

CSS 3

Adobe Illustrator CS6

Adobe InDesign CS6

Google Webmaster Tools

HTML 5

Adobe Photoshop CS6

Google analytics

Google Adwords

SEO

Référencement naturel