Vanessa AGUEH

8 années d'expérience à mettre au service d'une nouvelle opportunité professionnelle



-Maîtrise les stratégies de communication

-Gère la création de plateformes digitales

-Crée et valorise les contenus et parcours clients

-Développe l'acquisition et la fidélisation clients

-Améliore les référencements SEO, SEA, SMO



Mes compétences :

CMS

Web 2.0

Outils de communication internes et externes

PAO

Organisation d'évènements

Pilotage de projets complexes

Pilotage de projets

Communication commerciale

Communication externe

Communication

Communication interne

Gestion de projet

Content Marketing

User Experience Design

Blogging

e-Business

Facebook

Analytics

Email Marketing

Instagram

LinkedIn

MailChimp

Pinterest

eCommerce

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

HTML

Content Management System

Drupal

Joomla!

Shopify

Wireframes

WordPress