Vanessa AIRIAU

Je recherche un poste de secrétaire comptable sur Orléans et ses environs.

J'ai à mon actif différentes compétences : la gestion du courrier, l'enregistrement des factures sous logiclel, la gestion de tableaux de bord...

J'aime le contact humain et je suis polyvalente..

Je suis organisée et méticuleuse.

Contactez moi si mon profil vous intéresse.

Je suis disponible dès à présent.



Mes compétences :

A la disposition de la cliéntèle

Organisation du travail

Français

Tri de documents et segmentation de vidéos

Standardiste

Internet

Archivage

Transmettre un savoir et un savoir faire

Tutorat d'étudiants

Microsoft Excel

Microsoft Word