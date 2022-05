Vanessa ANDRÉ

J'aime voir grandir les salariés avec leur entreprise. Ceci constitue, pour moi, l'essence de la gestion des ressources humaines. Le plus bel atout d'une entreprise, ce sont ses hommes. C'est cette affirmation qui me pousse à vouloir obtenir une expérience significative dans le domaine de la formation professionnelle. qu'en pensez vous ?



Je suis quelqu'un qui apprécie les challenges. Mon expérience variée montre à quel point je sais m'adapter et me faire apprécier. Je dois ces capacités à mes qualités empathiques, à mon sang-froid et à ma curiosité qui, combinés me permettent d'atteindre mes objectifs.



A plus long terme, je souhaite développer ma carrière au niveau international et dans un environnement innovant, créatif et surtout, humain.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

SAP