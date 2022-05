Vanessa APICELLA - CASTAGNET

Ingénieur Projet. 13 ans d'expérience.



2 ans Nucléaire - 7 ans Oil and Gas - 4 ans Travaux Maritime



Depuis 2012: Ingénieur projet sur la tourelle d'ancrage de l'unité de production LNG Prélude pour SHELL. Plus gros système d'ancrage d'unité flottante au monde.



De 2009 à 2011: Ingénieur Etudes de prix dans le domaine de la Fabrication d'unités flottantes de production pétrolière. Service Propositions



2005 - fin 2008: Maitrise d'oeuvre Travaux Maritimes. Gestion d'affaires - Marchés Publics français



Consultez mon profil LinkedIn et mes recommandations :



https://www.linkedin.com/profile/view?id=22023415



Mes compétences :

Etudes de prix

marchés publics

Projet - management

Oil and gas

Coordination de projet / interfaces

Management