Vanessa ARRAR

Mon prénom: Vanessa

J'ai 31 ans actuellement, et je vis sur Dijon depuis 5 ans. J'ai toujours vécu en région parisienne. Pourquoi Dijon? tout simplement pour rejoindre mon conjoint et pouvoir m'installer avec lui.

Je possède un Bep dans le métier du secrétariat, et à fait une année de bac pro services (accueil, assistance, conseil en entreprise).

J'ai également une formation d'agent de sûreté aéroportuaire.

Après plusieurs années dans différents établissements et différentes expériences professionnelles, je souhaite aujourd'hui avoir un emploi stable dans lequel je pourrais mettre mes acquis en action.

Ma cible à ce jour est de trouver un emploi dans une entreprise, en tant que secrétaire polyvalente ou assistante administrative.



Mes compétences :

Hôtesse d'accueil

Secretariat

Standardiste

Vente