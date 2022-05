Vanessa BALADE

Diplômée depuis septembre 2009 de la formation en logistique et management (bac+4): Gestion des Opérations Logistiques (GOL), parrainée par l'entreprise Auchan (entrepôt logistique).



Actuellement agent d'exploitation dans une entreprise de transport, TCS, je souhaite acquérir une bonne connaissance et expérience dans le domaine du transport pour par la suite, à moyen terme, pouvoir occuper des postes plus variés entrainant des compétences supérieures comme responsable d'une agence de transport ou encore responsable d'un entrepôt logistique.



Un environnement de travail agréable, avec des équipes pédagogiques et créatives, du respect, de la reconnaissance et de l'écoute sont des valeurs essentielles et orientent le choix de l'entreprise dans laquelle je souhaite travailler.



Je suis également ouverte à d'autres expériences enrichissantes et nouvelles comme j'ai pu le montrer en effectuant une préparation militaire supérieure.

En effet, ce stage m'a permis de découvrir un monde très différent du civil : ceci a été bénéfique afin d'évoluer professionnellement mais aussi personnellement.

De plus, j'ai commencé à apprendre les fondements du commandement qui est, par ailleurs, très différent du management, mais toutefois utile pour progresser dans la gestion d'une équipe dans le civil.



Mes compétences :

Pack Microsoft Office

Unix, PC7 Alisé, Alisé Web

MS Project, Infolog

Gestion des stocks

Transport

Autonomie

Esprit d'équipe

Management

Dynamisme

Logistique

Organisation

