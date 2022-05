Vanessa BARBOUX

Ancienne étudiante Baccalauréat Vente à Bordeaux, j'étais il y a peu assisatante commerciale et coordinatrice chez depack, agence d'architectures commerciales sur Bordeaux. dans le cadre de mon poste, mes rôles allaient de la relation clients, fournisseurs, à la réalisation des devis et bons de commandes en passant par la prospection et la création d'outils de gestion... Dans ce métier, les maitre mots sont sens du relationnel, réactivité et adaptabilité.