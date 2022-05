Vanessa BERNERS

Diplômée d'un MBA en marketing de marques de Luxe à Londres, j'ai écris ma thèse sur l'influence des réseaux sociaux sur l'image de marque. Ayant de l'expérience dans le secteur de Hôtellerie et de la vente en boutique, le contact avec la clientèle est mon point fort. Multilingue, je suis capable de converser facilement en différentes langues. De plus, la gestion d'équipe et le leadership sont des procédés que j'utilise dans mon travail.



Mes compétences :

Secteur du Luxe

Leadership

Gestion d'équipe

Réseaux sociaux

Communication