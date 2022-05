Vanessa BERTIN

Suite à mon expérience de 5 ans au sein de la société Promod, dont trois ans en tant que Responsable Magasin, je suis désormais à la recherche de nouveaux challenges professionnels.

Au sein de Promod, j’étais en charge de gérer l’équipe de vente, du merchandising, du recrutement et de la formation des nouveaux collaborateurs, et du développement du chiffre d’affaires. Les techniques de vente de management et de marketing apprises lors de ma formation à l’Esccot, largement appliquées lors de mon premier emploi, m’ont permise d’obtenir des résultats significatifs et d’établir rapidement un excellent relationnel auprès de mes différents interlocuteurs. A mon initiative, j’ai élaboré le diagnostic du magasin, et mis en place des actions correctrices d’animations pour dynamiser les ventes.

Mes différentes expériences peuvent vous assurer de mon goût pour la mise en valeur des produits, de mon sens de l’organisation et des responsabilités, de mon esprit d’analyse et d’équipe, et de mon professionnalisme, pour ainsi garantir l’accomplissement des missions qui me seront confiées afin d’atteindre les objectifs fixés.

A la recherche de nouveaux défis et particulièrement attirée par le monde de la mode, la création et la beauté, j’aspire à mettre mes compétences au service d'autres entreprises...





Mes compétences :

Merchandising

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel