Vanessa BIELECKI

Plus de 15 ans d’expérience dans la gestion de projets informatiques et fonctionnels.



Culture orientée business, mon principal objectif est la satisfaction de l'utilisateur final et la qualité dans le changement amené par le projet.



Spécialités :



- Project management, formée à la méthode PMI (Projet Management Institute) et aux principes AGILE.

- Conduite du changement.

- Mise en place de process.

- Gestion des mises en production.

- Management de la Qualité.

- Management d'équipe à distance.



Très bonnes capacités de communication, je sais fédérer une équipe.



Profil LinkedIn : http://fr.linkedin.com/in/vanessabielecki



Mes compétences :

Management de projet

Informatique de gestion

Management de la qualité

Chef de projet

Gestion de projet

Satisfaction client

Accompagnement du changement

Planification

Performance

Animation d'équipe