Vanessa FILLON

Riche de 18 années en tant qu’Acheteur / Développeur Asie & Europe dans le milieu de la publicité par l’objet et la promotion des ventes, le packaging primaire et secondaire, une collaboration avec une diversité de groupes d’envergure internationale.



Mon expérience spécialisée dans le développement sur mesure agence dotée de plusieurs sites (France, Asie et Maroc), m’à conduite à assimiler la mécanique de l’import, de la logistique, des normes et des contraintes juridiques en vigueur. Ayant acquis de solides bases, tant au niveau de la négociation (fournisseurs Asie et Europe), de la gestion de plusieurs projets et budgets en parallèle, du management d’une équipe multiculturelle (6 personnes).



Mes compétences :

Achats

Négociation

Commerce international

Créatif

Marketing opérationnel

Analyse de la valeur

Commercial

Communication