Vanessa MARQUET

Mon profil professionnel est celui de quelquun de perspicace et de cartésien qui a toujours aimé appliquer des méthodes numériques et traiter des problèmes complexes.



Mon portfolio de réalisations provient de recommandations par de nombreux architectes techniques Java EE qui utilisent les tactiques de développement agiles/SCRUM et est soumis à lévaluation de professionnels du domaine IT pour obtenir des conseils avisés.



Avec un diplôme dIUP et des compétences en Java EE, REST APIs, HTML5, CSS3, JS, Angular et Git, je suis enthousiaste pour venir collaborer avec dautres développeurs et apporter mon savoir-faire et mon savoir-être dans une équipe gagnante.



Les défis et les problèmes clés liés au domaine passionnant de lautomatisation de la collecte et du traitement de données constituent des motifs de limplémentation dalgorithmes de traitement massif de données et de machine learning et de segmentation de données.



Mes compétences :

JAVA / J2EE

JSP

JQuery

Html 5

CSS 3

SQL

Nosql

GIT

JBoss

Maven

JS

Angular