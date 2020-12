Vérane SCOTTO DI PERTA

10 ans d’expérience dans l’industrie de l’hôtellerie restauration dont deux années dans les groupes ACCOR et Club Méditerranée, 1 année dans la restauration franchisée et 8 ans dans l’hôtellerie de luxe qui est mon domaine de prédilection.



Double compétence Comptabilité /gestion et Ressources humaines.



Mes expériences dans des environnements complexes (ouverture d’établissement et procédures collectives) prouvent mes capacités de ténacité, mon gout pour le challenge , mon efficacité et mon adaptabilité.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des stocks

Gestion administrative

Contrôle de gestion

Gestion du personnel

Gestion budgétaire

Restaurants

Sorties

Sage Accounting Software

Oracle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Forecasting

Cash Flows

Buffets

Brasseries