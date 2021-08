Véronique DE CARA AYAPÉ

Après 18 années d'expériences réussies dans le secteur bancaire, j'ai créé mon cabinet d' Expertise en Protection Sociale et Patrimoniale, avec le soutien du groupe AXA.

Spécialisée dans la protection financière du revenu et du patrimoine, j'interviens à la fois pour les Professionnels et les Particuliers, mais également en Entreprise.

J'apporte des solutions sur mesure en matière de prévoyance, de retraite, d'épargne et d' optimisation fiscale et patrimoniale, à la suite de votre Audit social et patrimonial.



Mes compétences :

Curiosité/Créativité

Commercial

Ecoute client

Organisation du travail

Prospection