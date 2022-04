Donata MORETTO

Au sein du groupe SOLAREZO, je dirigeais le secrétariat général, regroupant le service des ressources humaines, le service juridique, les achats, les secrétariats de direction.

Dans le cadre de sa création en 2009, j’ai contribué à son démarrage, effectué le recrutement de plus de 100 salariés avec toutes ses composantes dans un environnement certifié iso 9000 et 14000.

Je suis quelqu'un de dynamique et rigoureux, je souhaiterais rejoindre une équipe afin de vivre à nouveau une belle aventure humaine. Mes expériences m’ont permis de développer une bonne faculté d’adaptation et le sens de la négociation. Mes capacités d’analyse et d’anticipation me permettent d’être force de proposition auprès de l’équipe dirigeante. Mes qualités d’écoute et de prise de décision sont des atouts supplémentaires pour m’impliquer efficacement.





Mes compétences :

Gestion du personnel

Reporting

Relations sociales

Paie

Droit social

Recrutement

Déclarations sociales et fiscales

Formation