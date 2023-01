Bernard DARTIGUELONGUE

Aujourd'hui, après avoir exercé l'ensemble des missions suivantes : support technique et management à la production, management de projet (du développement à la production), amélioration continu de la production, maintenance process ..., je souhaite évoluer vers des fonctions en adéquation avec mon savoir faire technique et organisationnel.



En effet, mon fort investissement personnel, le succès rencontré par les missions qui me sont confiées et les qualités qui me sont généralement reconnues par mes supérieurs et mes collaborateurs, me poussent à rechercher des postes à responsabilités opérationnelles.



J’apprécie les nouvelles épreuves et je m’adapte facilement à toutes nouvelles situations. Je suis également ouvert à d’autres secteurs d’activité, qui me permettraient d’élargir mes domaines de compétence.





Mes compétences :

Maintenance industrielle

Kaizen

5S

Six Sigma Green Belt

Gestion de la production

Organisation du travail

Coordination de travaux

Industrialisation

Organisation d'entreprise

Méthode SMED

Norme ISO 9001

Gestion de projet

Animation de groupes

Conception mécanique

Amélioration continue

Energies renouvelables

Management