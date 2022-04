Jean-François CHAUVEAU

Parfaitement à l’aise dans un contexte très entrepreneurial et fort d’une expérience avérée dans le management d’équipe, la vente (B2B, B2C, directe, indirecte, France, international) et la négociation à haut niveau, j’exerce depuis 8 ans des fonctions de direction commerciale dans deux domaines qui me passionnent et dans lesquels je souhaite poursuivre le développement de mon expertise : les énergies renouvelables (en particulier le photovoltaïque) et la rénovation énergétique et environnementale des bâtiments.



Mes compétences :

Développement commercial

Photovoltaïque

ECM

GED

RAD

Management commercial

Audit énergétique

Vente B2B

Négociation commerciale

Négociation de contrat

Energies renouvelables

Direction commerciale

Efficacité énergétique