Véronique FONTAINE

Depuis juillet 2004 : Création d'un cabinet en droit du travail à Paris, actuellement 58, rue Charlot (75003) avec un confrère exerçant la même spécialité et un autre en droit des affaires





1996 - 2004 : Avocat (Manager) au sein du département droit du travail du cabinet Landwell & Associés à Paris



Intervention notamment dans les domaines de compétence suivants en langue française et anglaise :



- Rédaction de contrats de travail ( dispositions conventionnelles et légales, durée du travai, rémunérations, indemnités contractuelles de rupture....)



- Rupture des relations de travail : rédaction des procédures de licenciement individuel et collectif (y compris PSE), gestion des contentieux (prud'hommes et négociations transactionnelles).



- Relations collectives de travail : rédaction d'accords collectifs de travail (durée du travail, intéressement et participation), mise en place de représentation du personnel ( délégués du personnel, DUP, Comité d'entreprise, CHSCT, Unité économique et Sociale)



- Audits d'acquisition



- Consultations sur des points spécifiques de droit du travail (recherche de schéma d'organisation d'une représentation du personne la mieux adaptée, délégation de pouvoirs, GIE...)



Mes compétences :

Anglais

Conseil

Contentieux

Droit

Droit du travail

Droit social