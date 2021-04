Véronique Louise BILLAT

Nous avons découvert qu'il était possible de gagner de la force et de l'endurance (consommation maximale d'oxygène) au delà de 100 ans grâce à un entraînement scientifique personnalisé sur les bases d'un audit physiologique et biomécanique. Nos 150 livres et publications disponibles en partie sur le site www.billatraining.com vous en donne les détails et la possibilité de participer à nos recherches sur le terrain des courses (running, cyclisme, triathlon). Nous avons formés nombre d'entraîneurs à notre méthode d'entrainement minimaliste centré sur la qualité et la variété plus que la quantité et la monotonie souvent source de surentraînement. Le plaisir de s'entraîner est souvent la meilleur des garantie pour progresser tout au long de la vie grâce à un entraînement véritablement sur-mesure.



Mes compétences :

Enseignement universitaire