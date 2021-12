Véronique MERCIER

Issue d'un double cursus en commerce extérieur et en management d'entreprise, mon parcours professionnel m'a amenée à réaliser des missions dans des structures très variées, de la multinationale à la TPE.

Naturellement orientée client, j'interviens auprès de dirigeants de TPE/PME et les accompagne dans le développement stratégique et opérationnel de leur activité.

Dans une dynamique entrepreneuriale et d'amélioration continue, je m'appuie sur une démarche collaborative pour favoriser l'émergence de solutions innovantes et créatrices de valeurs.

Mon objectif est de faire grandir votre structure, de concrétiser vos projets, et de répondre aux enjeux d'aujourd'hui : sens de l'intelligence collective, transversalité, flexibilité et innovation.

Envie den savoir plus ? Prenons contact !

Mes compétences :

SAP

Export

Marketing

Logistique

Développement et gestion commerciale et des relations clients

Gestion événementielle

Allemand

Anglais