Véronique PAPIN (DE STEUR)

Connaissance des domaines fonctionnels :

- Banque (gestion des crédits amortissable et renouvelable, assurance, avant-vente)

- Gestion collective Prévoyance et Santé

- Assurance Vie



Mes compétences :

- Recueil de besoins métier

- Ecriture de spécifications fonctionnelles et technique

- Etude d'impacts avec analyse de l'existant

- Encadrement de développeurs

- Suivi de la recette



Mes qualités :

- Rigueur et organisation

- Esprit d'équipe

- Respect des délais

- Adaptation



Mes compétences :

Banque

Finance

Java j2ee

Concepteur Java

Spécifications techniques

Spécifications fonctionnelles

Recueil des besoins