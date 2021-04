Vertine - Verotiana DUVAUCHELLE (RAJAONARIVONY)

Dynamique, rigoureuse et polyvalente, je suis prête à vivre de nouvelles expérience au service de l'Education.

J'aimerai plus particulièrement enseigner à l'étranger à compter de septembre 2021.

Je suis prête pour un contrat local avec ou sans détachement. Disponibilité de droit.



J'aime le travail en équipe et les projets en tout genre. Mon enthousiasme fédère les équipes et j'ai bien conscience que l'expatriation ne sera pas tous les jours facile. Mais j'ai bien plus à gagner à me risquer ainsi que de rester dans ma zone de confort.



N'hésitez pas à me contacter.



De part ma formation généraliste Managemen /RH , je suis prête à travailler dans un service culture, développement des partenariats en lycée français comme en ambassade.



Anglais niveau B2

Motivation niveau C2 !