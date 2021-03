Vianney SIMOENS

J’ai toujours été attiré par une Enseigne alliant grand développement, challenge, service client, accomplissement professionnel et surtout la Passion pour l’animation d’un réseau commerciale (opérations commerciales, techniques de vente, merchandising, organisation, gestion …) et d’une entité humaine (recrutement, formations initiale et de perfectionnement, évolutions collective et individuelle …) dans la Mode .



Par ma Motivation et mon Expérience dans le domaine du Commerce basées sur l’animation d’ un grand réseau : mise en place d’ opérations centrales et spécifiques régionales : challenges, enthousiasme, remise en cause face à la concurrence, satisfaction des magasins donc des clients, objectifs toujours ambitieux suivis, analysés, réactualisés par des reportings qualitatifs et quantitatifs, du Management basées sur le maillage collectif, la reconnaissance des efforts et de la performance,la et de la Gestion où la rentabilité n’est pas un moindre mot, je pense pouvoir vous apporter .



Mes compétences :

Développement commercial

International

Mode

Textile

Management

Business development