Passionnée par la cuisine et ce depuis toute petite, j'en ai fais mon métier, j'ai très rapidement gravi les échelons en m'accrochant, m'informant et me perfectionnant tous les jours . Mon métier c'est ma passion et je ne fonctionne qu'au coup de cœur . Ma devise: Une bonne cuisinière est une fée qui dispense le bonheur ....



Mes compétences :

Organisation

Management

Rapidité

Créativité

gestionnaire

HACCP

techniques culinaires

Fine Dining

Hazard Analysis and Critical Control Point