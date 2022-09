Victor DEPEYRE

Passionné par la mécanique et très attiré par l’industrie spatiale je souhaite y poursuivre ma carrière professionnelle.



D’un naturel méthodique, réfléchi et ouvert aux autres, je suis disponible immédiatement pour relever les nouveaux défis que votre entreprise pourra me confier et je m'impliquerai avec motivation dans la vie et la réussite de votre société afin de devenir un élément productif et volontaire.



Mes compétences :

Conception

Catia v5

Méthode

Mécanique

Salle Blanche

Conception mécanique

Intégration équipement Spatial

Ingénierie

Adaptabilité

Dynamique

Proactivité

Rigueur