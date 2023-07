Victor RIOTTE

Avocat au Barreau de Paris, j'interviens auprès des syndics, promoteurs, assureurs, copropriétaires, bailleurs, vendeurs, acquéreurs, particulièrement en matière de Droit de la Copropriété.



J'interviens également en droit de la réparation du Dommage Corporel, notamment en matière d'accidents de la circulation, d'accidents collectifs et de catastrophes collectives, d'agressions, d'accidents domestiques, et d'accidents du travail (faute inexcusable).



Toujours en matière de dommage corporel, j'interviens en cas d'erreurs médicales ou de fautes médicales, devant les juridictions civiles et administratives, la Commission de Conciliation et dIndemnisation des Accidents Médicaux, et les fonds de garantie (FIVA, CIVI, FGAO, FGTI, etc. ).



Enfin, j'interviens en conseil et assistance en droit des affaires et droit des contrats, litiges clients fournisseurs et recouvrement de créances et impayés, procédures collectives et entreprises en difficulté.



Je suis Médiateur (IFOMENE, EIMA) et membre du Conseil dadministration de lassociation des avocats praticiens des modes alternatifs de règlement des conflits (AVOMARC).