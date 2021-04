Victorien DESENCLOS

Initialement engagé dans une filière scientifique, je me suis finalement tourné vers le développement d'applications. Ce domaine m'a rapidement plu. Mon parcours m'a principalement conduit vers le développement web.



Langages :

- PHP ( Certifié )

- JAVA

- HTML/CSS

- JQuery/Javascript

- AJAX

- XML



Base de données :

- SQL, MySQL

- Oracle

- PostGres



Systèmes d’exploitations :

- Windows (XP, Vista et Seven)

- Linux/Unix (Debian et RedHat)



Méthodes d’analyse : UML, Merise







