Récemment diplômé dune école dingénieur en informatique, je recherche une entreprise pour parfaire mes compétences techniques et appliquer mes forces et axes de progrès. Mon expérience en alternance ma permis de découvrir le monde de lentreprise à travers des projets R&D enrichissants. Curieux et motivé, je souhaite poursuivre sur des projets aussi intéressants dans une équipe passionnée.