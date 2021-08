Vincent ALBRIEUX

Management :

- Organisation et management de service sur site client, management de la qualité (ISO9001, EN17020, MASE, qualification EDF nucléaire, qualification GRTgaz)

- R&D et gestion de projet, dossiers d’aide financière à l’innovation (OSEO, Bourgogne Innovation)- Back office : production, réparation, support technique, ERP.

Technique et qualité :

- Contrôles non destructifs, développement de procédés qualifiés (UT, ET, COFREND CIFM LT2 LT3 CENE LT2)

- Intervention sur site nucléaire (CSQ, RP1, HN1, HN2, HN3 END)



Commercial :

- Offres commerciales, réponses à appel d’offre, suivi clients, création et gestion de contrat, suivi de la rentabilité des affaires.



Anglais et allemand courants



Mes compétences :

Contrôle non destructif

Traitement du signal

Gestion de projet

ISO9001

Management

Commercial

R&D