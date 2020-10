Vincent BERTOMEU

La vidéo sur le web est le support incontournable de la commercialisation de produits. Car 64% des internautes disent être convaincus dacheter un produit après en avoir vu la démonstration en vidéo. Car, de toute évidence, nous vivons dans une société du visuel.



Ceci explique, d'ailleurs, l'essor des médias TV et du Web face à la presse papier.



RÉALISATEUR VIDÉO, depuis 1984 (premier clip des Gipsy Kings), photographe, graphiste, concepteur de site, créateur de spectacles de projections monumentales ( www.magicimage.fr), j'ai réuni ces compétences en devenant RÉALISATEUR de VIDÉOWEB.



Grâce à un équipement télévisuel (caméras robotisées et pilotables à distance, régie multi-caméras, possibilité de directs sur le web), mes tournages sont aussi bien exploitables en DVD et vidéo-projection sur grand écran que diffusable sur Internet, en direct ou en différé.



Point fort pour mes clients, la VIDÉOWEB est un formidable outil d'optimisation de web référencement. Car YouTube est le deuxième moteur de recherche du monde. Et les algorithmes de Google donnent 50 fois plus de chances à une page contenant une VIDÉOWEB d'apparaître en première page.



Mes compétences :

Musique

Video

Photo

Pao

Internet