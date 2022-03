Vincent BLARDAT

Hôtel historique au design contemporain, the Westin Paris-Vendôme offre un décor

revitalisant avec d’époustouflantes vues sur le jardin des tuileries. Disposant de 428

chambres, de 13 salles de réunions, du restaurant Le First ou encore du Spa Six Senses, le

Westin Paris-Vendôme permet de faire le plein d’énergie en plein coeur de Paris.



Nous avons régulièrement des opportunités professionnelles à pourvoir dans les différents services de l'hôtel : hébergement, cuisine, bar, réception, services supports...



Vous souhaitez vivre l'expérience au sein du Westin Paris Vendôme... Rendez vous sur le site : http://www.thewestinparis.fr/



Mes compétences :

ADP

Ressources humaines

DRH

Administration du personnel

Responsable Ressources Humaines

Recrutement

Droit social

Management

Relations sociales

Formation

Paie

Développement RH