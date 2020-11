Vincent BONNEY

J'ai travaillé 2 ans dans le secteur de l'exploitation de l'eau au travers de la maintenance et du diagnostic des forages . J'y ai acquis une connaissance technique sur le terrain (travaux de maintenance, diagraphies et pompage d'essais) ainsi que la capacité de synthèse nécessaire à l'interprétation des données acquises sur le terrain et à la bonne rédaction des rapports de travaux. Ces tâches mon donné le recul nécessaire à la rédaction de devis adaptés aux contraintes techniques et budgétaires du client.



Je suis volontaire et je n'hésite pas à prendre du temps pour être à l'écoute et aider mes collègues. Pour moi, une bonne ambiance dans l'équipe est primordiale. Je suis également d'un naturel calme, ce qui me permet de gérer le stress efficacement lors de délais courts ou d'un imprévu sur un chantier.



Aujourd'hui, je souhaite améliorer mon cadre professionnel et intégrer une entreprise partageant mes valeurs. Je suis motivé pour apporter mes compétences techniques et mon expérience professionnelle afin de réaliser la conduite de travaux et de manager une équipe.



Mes compétences :

ArcGIS

Sédimentologie

Cartographie SIG

Géophysique

Diagraphie

Adobe Illustrator

Stratigraphie séquentielle

Interprétation sismique

Analyse de carotte

Sédimentologie de faciès

Traitement du Signal

Pétrole

Microscopie electronique

Amiante

Forage

Hydrogéologie