Vincent BOUCHER

Répondre aux attentes pour :

- Concourir à l’efficacité du management des collaborateurs et des équipes

- Assurer le maintien et le développement d’un bon climat social

- Améliorer l’efficacité des processus de gestion RH



Répondre aux Objectifs prioritaires :

- Accompagner les transformations organisationnelles

- Attirer et retenir les talents

- Améliorer la gestion des compétences

- Développer l’engagement des salariés

- Améliorer l’appui apporté aux manager opérationnels

- Améliorer le dialogue social



Réaliser des mesures concrètes pour :

- L’appui des managers

- L’écoute des collaborateurs

- La gestion des relations sociales

- La résolution de problèmes opérationnels



Mes compétences :

GPEC

IRP

GRH

Recrutement

Gestion des relations sociales

Formation

Gestion de projet

Évaluation des risques professionnels

Management