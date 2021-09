Bonjour,

Je viens de terminer mon contrat de travail à l'Union Nationale d' Aide et de services à la personne( http://una47.fr/, au titre d' animateur d' ateliers numériques seniors, poste qui correspond entièrement à mes valeurs de proximité et de solidarité.



Ma mission etait d' animer des ateliers numériques, auprès d'un public senior, afin de d'effectuer une initiation ou un perfectionnement aux nouvelles technologies , devenues incontournables, dans une société en complète mutation, et ce, dans un esprit de solidarité, et de maintien de l' autonomie de la personne.



M'étant épanoui dans ce poste,et ayant réussi ma mission, je souhaite continuer mon parcours dans cette voie et étudie différentes manières d'exercer dans le domaine de l'aide à la personne, mais bien sur aussi, dans celui du secteur numérique, et des nouvelles technologies.



N'hésitez pas à me contacter, je suis ouvert à toute proposition.



J'espère avoir le plaisir de vous rencontrer très bientôt!



Cordialement



Vincent CARAYOL



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Accueil physique et téléphonique

Gestion administrative

Service client

Gestion des stocks

Vente directe

Conseil commercial

Assistance client

Création de site web

Infographie

Développement web

Adobe Photoshop

Création de sites web

Photographie

Communication

Web design

Dessin

Animation de groupes

Pédagogie

Rédaction

Informatique de gestion

Conception pédagogique

Composition musicale