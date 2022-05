Vincent CHARRIER

Satelix développe et édite des solutions logicielles de mobilité pour les forces de vente et logistique.

Elles sont distribuées via un réseau de revendeurs à forte valeur ajoutée.



Satelix Force de Vente:

- Disposer d'une base client structurée pour gérer les clients et les contacts

- Développer et maîtriser son portefeuille commercial

- Organiser et optimiser l'activité commerciale, accroître le panier moyen de commande

- Disposer d'un référentiel clients & Prospects

- Optimiser le temps de travail de chaque collaborateur

- Maîtriser le portefeuille des commandes réalisées

- Gérer les documents de vente de façon optimale

- Piloter les équipes commerciales

- Intégrer directement toutes les modifications dans votre outil de gestion standard



Satelix Logistique :

- Optimiser et fiabiliser la gestion de vos stocks, de la réception de marchandises à la livraison client en passant par la gestion des inventaires.

- Gérer la traçabilité de vos produits grâce à la gestion par code barre.

- Satelix Logistique s'appuie sur du matériel portatif endurci (IP54 à IP67). Ces caractéristiques rendent particulièrement bien adapté pour son utilisation à l'extérieur ou dans des environnements plus rigoureux et plus extrêmes.



Mes compétences :

Ergonomie

IHM

C#

Base de données

UX Design