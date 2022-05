Vincent CHARULIÉ

Incontestablement créateur de valeurs autour de "l'art de vie à la Française", je suis d’une culture passionnée par les savoir-faire des hommes qui imaginent, conçoivent et fabriquent des produits nobles.

Je m’emploie à faire rayonner la virtuosité de ce travail sous trois axes forts, des qualités de manager entrepreneuriale, un tempérament commercial structuré et une véritable maitrise des codes de la distribution à forte valeur ajoutée. (Luxe, vins,Champagnes, spiritueux, hôtellerie-gastronomie)



- Gestionnaire de plusieurs centres de profits "business unit"

- Relation commerciale Grands comptes, clients directs,

- Valorisation et développement de la notoriété des marques

- Animation de réseaux de vente directe et indirecte

- Management et développement d'équipe

- Gestion Budgétaire



Mes compétences :

Commercial

Management commercial

VENDRE

Développement commercial