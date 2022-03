Vincent CHATEAU

Métiers

• Gestion multicanal de contrats assurances iard,

• Produits assurances de biens et de personnes, Automobile, MRH, Construction/chantier du BTP, Risque sociaux,...

• Avec courtage, agents d'assurances, intermédiaires et coassurances, partenariat

• Gestion du recouvrement des comptes tiers (cycle amiable et contentieux des créances, encaissements des cotisations, décaissement, commissions de courtage, évènements comptables, déclaration fiscales)

• Gestion des sinistres,

• Produits d'assurances Vies : Epargne, Retraite, Capitalisation



Savoir-faire

• Etude et optimisation de processus métiers,

• Recueil et Analyse des besoins utilisateurs, rédaction des dossiers fonctionnels

• Coordination d’acteurs techniques et fonctionnels,

• Elaboration de Cahiers des Charges et Cahiers de Recette,

• Mise en place d’améliorations procédurales, organisationnelles et Système d’Information,

• Intégrateur de solutions progicielles - architecture en multiples-technologies (SOA,...).

• Suivi de l’avancement des tâches projet (en mode agilité ou Cycle en v)

• Organisation et Pilotage des phases de Qualification et Tests,

• Etude de Migration en convergence de système d'information

• Coordination TMA

• Suivie déploiement - mise en production…

• Support métier et assistance utilisateurs

• Développement en environnement AS400, mainframe, cobol



Mes compétences :

Agile Scrum

MOE

AMOA

Conduite de réunion

Gestion de projet informatique

Assurance

COBOL

MVS Mainframe

As400

Microsoft Project

IBM AS400 Hardware

SQL

DB2

MVS

Merise Methodology

CICS/ESA

WebSphere MQ

VSAM (Virtual Storage Access Method)

Microsoft Access

Mantis

CIRVIE

TSO

Java

JIRA

IBM SPUFI

IBM OS/400

IBM Hardware

CA-IDMS

XML

SQLPlus

Restitution

RPG2

RDF

Oracle PL/SQL

Oracle

OWL

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Exchange Server

Microsoft Excel

Mercury Quality Center

Mercury Interactive TestDirector

Mainframe MVS

Lotus Notes/Domino

JCL

HTML