Philippe FROMENTIN

Diplôme de technicien supérieur en réseaux informatiques et télécommunications obtenu le 06/06/2014



GROUPE MARIE CLAIIRE – Edition - Presse de 1995 à ce jour : Responsable de la maintenance informatique et du helpdesk.

Arrivée dans un bâtiment tout neuf, installation informatique non terminée (parc de 80 machines passé à 700 machines à ce jour)

- Fin des mises en place du câblage et du brassage

- Mise en place d’une Helpdesk avec saisie de tickets, prise en main à distance, formation à la micro informatique des rédactions magazine

- Mise en place d’un parc important pendant les 5 premières années avec passage à la couleur pour les maquettes et SR de rédaction

- Passage au numérique avec des scans remplaçant toutes les méthodes de travail par diapos et films

- Passage à L’OSX et nouveaux logiciels métiers sur Macintosh avec tests et formation générale des utilisateurs

- Synchronisation des besoins des utilisateurs avec l’organisme de formation ABC Formation et support lors de la première session pour l’OSX et Quark Xpress

- Mise en place de serveurs de fichiers avec organisation de fichiers, droits, accès et sauvegardes

- Mise en place de relevés de statistiques (tableaux de bord, tickets de Helpdesk et statistiques des incidents récurrents pour analyse plus approfondie)

- Gestion des intervenants externes et internes sur des contrats de dépannage ou de services

- Gestion et pilotage des déménagements informatiques en coordination avec les Services Généraux

- Mise en place d’un soft d’installation des logiciels à distance : Filewave

- Préparation de tableaux pour les budgets d’évolution du parc informatique

- Mise en place et gestion d’un outil FTP en ligne avec un prestataire Veepeepost et suivi des consommations, création des comptes, étude des besoins de stockage

- Encadrement de 7 contrats de Qualification professionnelle en BTS informatique.



Mes compétences :

Informatique

PC

Helpdesk

Techniciens Support

Quark Xpress

Beta

FTP

Microsoft Windows 10

Novell Netware

VM

Novell Netware > Novell Netware 3.x

Apple Mac

Appletalk

PC Hardware

DECNET

Microsoft DOS

Microsoft Multiplan

MultiMate

Microsoft Windows

Microsoft Word

Chart

Microsoft Excel