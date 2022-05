Vincent CHAUVET

Bonjour,

Je suis actuellement à la recherche d'un poste qui me permettra de m'épanouir dans mon métier, l'automatisme.

Mon expérience m’a permis de piloter des projets dans les domaines du ferroviaire, de l’imprimerie et du froid industriel.

Ces missions ont constitué à : définir le besoin process, planifier les étapes de développement, chiffrer les coûts de réalisation, rédiger les softs, valider les fonctions logiciels et garantir le respect des budgets et les délais de livraison.

Pour mener à bien certaines étapes des projets, le recours à une équipe de collaborateurs ou à de la sous-traitance était nécessaire.



Je reste à votre disposition pour tout information complémentaire.



Bien cordialement.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

PcVue

INTOUCH

CoDeSys

STEP 7

Microsoft Office 2011

ControlBuild

PL7 Pro

Testand

SEE electrical

Unity pro

Somachine