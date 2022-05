Vincent CHAUVET

Organisme de formation"enregistré sous le numéro 52 49 02683 49."



Formations et Accompagnement en ENTREPRISE, et en CENTRES DE FORMATION.



Je créé, personnalise et anime des modules sur les thématiques de la communication orale et du Commerce dans ses multiples aspects.



EXPERT en pratiques commerciales Itinérantes et sédentaires, j'ai bâti de mes expériences une méthodologie de la relation client respectueuse de l'individu, de ses besoins et de ses attentes:

"On ne vend pas, on fait acheter..."



Titulaire du titre Formateur Professionnel d'Adultes

et doté d’une écoute active, je dispose de méthodes pédagogiques variées qui facilitent l’acquisition des compétences aux stagiaires et participants.



Je suis à même d'intervenir auprès de tout professionnel, confirmé(entreprise) ou en devenir(centre de formation) afin de dispenser des formations dans les domaines de la distribution, la vente, le commerce ou tout autre activité nécessitant un contact relationnel.



Mes compétences :

Animation de formations

Communication

Accompagner

Ingénierie pédagogique

Écoute dynamique

Prospection

Vente complexe

Vente

Communication orale

Développement commercial

Formateur

Consultant

Accueillant

Négociation commerciale

Fidélisation client