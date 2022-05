Vincent CHAUVET

Consultant senior,

Dirigeant fondateur du cabinet LGI Consulting

[Array ]



J'ai co-fondé LGI en 2005 après plusieurs années dans le management de projet, en opérationnel et en conseil.



LGI met son expertise de conseil en innovation & management de projet au service de nos clients - grands comptes, administrations, universités, centres de recherche, PME, associations. Nous sommes basés à Paris, Bruxelles, Lille, Montpellier et Marseille, et intervenons à travers l'Europe.



Nous nous entourons de compétences de spécialistes sollicités en fonction des missions (ingénierie informatique, innovation, communication, QSE, développement durable, juridique...) : n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par un partenariat.



VisitezArray pour plus d'info.



Offres d'emploi en cours:

http://www.lgi-consulting.com/Job-en.htm



N'hésitez pas à solliciter une mise en relation ou à me contacter pour toute question.





> > > Management de projet | Systèmes d'information | Organisation | Management de l'innovation | Projets européens de recherche FP7 / PCRD | Etudes stratégiques | Communication | Développement web <<<



Mes compétences :

Consulting

Conseil

Information Technology

Organisation