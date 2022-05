Vincent CIBELLI

Plongé dans le monde de l'informatique et plus particulièrement du développement logiciel depuis l’âge de mes 13 ans, j'ai pu exercer et approfondir mes compétences sur des postes d’ingénieur d’étude, de consultant technique, de chef de projet, mais également en tant qu’entrepreneur.



J’occupe maintenant le poste de Delivery Center Head au sein de la société Tata Consultancy Services depuis fin 2015. Mes principales activités regroupent le management, la gestion d’un centre de service composé d’une soixantaine de collaborateurs (ingénieurs d’étude, experts technique, chefs de projet), ainsi que l’avant-vente.



Je continue à titre personnel de m’intéresser et pratiquer le développement logiciel, avec un grand intérêt pour le secteur du Digital (web et mobilité). A ce titre, J’ai obtenu fin 2013 le titre de vice-champion de France de développement mobile dans la catégorie Windows Phone.



Mes compétences :

SAP

ASP.NET

Windows 8

UML

.NET

ABAP

C#

MERISE

SQL SERVER

Développeur

Mvvm

Windows phone 8

Windows Phone 7